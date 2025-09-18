Конференция по развитию малых городов и сельских поселений началась в Коломне

Проблемы и перспективы сохранения и возрождения исторических городов и поселений обсудят в Коломне. Там стартовала тематическая всероссийская конференция.

Организовали мероприятие правительство Московской области, администрация городского округа Коломна и российская ассоциация реставраторов. Поддержку оказало Министерство культуры России.

«Наш город — один из древнейших в России, духовная жемчужина Подмосковья. У нас 519 объектов культурного наследия. 15 лет назад Коломна получила статус исторического поселения Российской Федерации. Все это привлекает к нам все больше и больше туристов. Мы готовы обменяться опытом, и наша общая работа станет важным этапом длинного пути», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Форум будет идти два дня. Участниками станут представители Минкультуры и Мособлнаследия, эксперты, ученые, архитекторы, музейные деятели, реставраторы и делегаты малых исторических городов.

На обсуждение вынесут такие вопросы, как сохранение объектов культурного наследия и бережная интеграция истории в современность. Также поговорят о совершенствовании законодательства и методик поддержки малых исторических городов и поселений, в том числе успешным практикам.