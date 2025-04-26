Конференция по работе инфекционного отделения больницы прошла в Раменском

В рамках «Здравчаса» в Раменском провели конференцию по работе инфекционного отделения больницы. В мероприятии приняли участие глава округа Эдуард Малышев и главный врач Сергей Маркитан.

Участники конференции заслушали доклад заместителя главного врача по медицинской части Анны Захаровой. Она рассказала о деятельности учреждения за 2024 год и обозначила приоритеты на будущий.

В инфекционном отделении оборудованы 150-койко-мест. Анна Захарова представила статистику по самым распространенным заболеваниям, включая ОРВИ, кишечные инфекции и другие. Особое внимание уделили снижению сроков госпитализации и повышению эффективности лечения.

Врач-инфекционист Екатерина Комарова рассказала о современных подходах в лечении гепатита С. В арсенале медиков — высокоточные методы лабораторной диагностики и инновационные противовирусные препараты, позволяющие добиваться полного излечения в большинстве случаев.

Врач-эпидемиолог рассказал о действиях персонала при подозрении на инфекционное заболевание, что важно для оперативного реагирования и предотвращения вспышки среди пациентов и медицинских работников.

«Убежден, что такие профессиональные встречи и обмен опытом позволяют повысить качество медицинской помощи в Раменском», — отметил глава округа Эдуард Малышев.