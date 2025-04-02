Конференция по нравственному воспитанию детей и молодежи прошла в Дмитрове

Фото: Министерство образования МО

Конференция на тему «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи: опыт, задачи и перспективы развития» прошла в Инженерной школе в Дмитрове 1 апреля. На мероприятии выступили священнослужители.

На мероприятии присутствовали глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин, заместитель министра образования региона— начальник управления модернизации системы образования Анна Гребцова, протоиереи Иоанн Монаршек и Виталий Лихонин, а также другие представители духовенства.

Представители зонального объединения муниципальных органов управления образованием и Сергиево-Посадской епархии обсудили реализацию совместных проектов для молодежи.

Встреча завершилась творческими выступлениями учеников школ Дмитрова.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте