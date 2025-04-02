Конференция по нравственному воспитанию детей и молодежи прошла в Дмитрове

Конференция на тему «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи: опыт, задачи и перспективы развития» прошла в Инженерной школе в Дмитрове 1 апреля. На мероприятии выступили священнослужители.
На мероприятии присутствовали глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин, заместитель министра образования региона— начальник управления модернизации системы образования Анна Гребцова, протоиереи Иоанн Монаршек и Виталий Лихонин, а также другие представители духовенства.
Представители зонального объединения муниципальных органов управления образованием и Сергиево-Посадской епархии обсудили реализацию совместных проектов для молодежи.
Встреча завершилась творческими выступлениями учеников школ Дмитрова.
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