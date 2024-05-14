Конференция по искусственному интеллекту началась в Коломне | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 16:05 Конференция по искусственному интеллекту началась в Коломне Марина Анисимова

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Международная конференция «Интегрированные модели и мягкие вычисления в искусственном интеллекте» началась в Коломне. Мероприятие будет длиться четыре дня, в течение которых участники представят свои доклады в различных форматах.

«Коломна, несмотря на свой почтенный возраст, не стоит на месте и продолжает динамично развиваться по всем направлениям, в том числе в использование искусственного интеллекта. Мы прекрасно понимаем, что, не развивая эту технологию, мы не сможем рассчитывать на повышение производительности труда», — подчеркнул глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

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Интегрированные модели в искусственном интеллекте — это методы, которые объединяют различные подходы и техники для решения сложных задач. Они позволяют использовать несколько методов одновременно, чтобы улучшить результаты.

Использование интегрированных моделей и мягких вычислений может принести ощутимую пользу в различных сферах, например, в медицине, финансах или транспорте.

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