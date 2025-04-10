Конференция по физической культуре и здоровью прошла в Химках

В школе «Триумф» состоялась научно-практическая конференция, посвященная вопросам здоровья, спорта и физической культуры. Участие в мероприятии приняли школьники из разных учебных заведений округа.

Пятую конференцию «Здоровье человека, физическая культура и спорт в современном мире» провели на базе школы «Триумф» в Химках. В мероприятии поучаствовали более 40 учеников из 14 школ округа. Они представили 28 проектов, которые были распределены по шести секциям. Все участники получили дипломы.

«Очень радостно, что наши ребята вовлечены в подобные мероприятия. Здоровье — это главный капитал каждого человека», — отметила лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Екатерина Калюжная.

Муниципальный депутат Глеб Демченко также подчеркнул значимость встречи.

«Конференция стала хорошей площадкой для обмена идеями и опытом, способствующей формированию активной позиции молодежи относительно своего здоровья», — отметил он.

С начала июля прошлого года жители Химок стали участниками более тысячи мероприятий патриотической и образовательной направленности — среди них лекции, кинопоказы, концерты и открытые уроки.