Конференция по энергетическому машиностроению прошла в Шатурском техникуме

Научно-практическая конференция прошла в Шатурском энергетическом техникуме. На площадке встретились руководители, студенты и преподаватели из разных учебных заведений.

В Министерстве образования Московской области отметили, что участниками конференции стали, в частности, представители школы Leader Online из Ташкента, Раменского колледжа, Подольского колледжа имени А.В. Никулина, Детской школы искусств имени Н. Н. Калинина.

Заместитель директора по учебно-методической работе Шатурского энергетического техникума Надежда Еркина напомнила, что в этом году исполняется 100 лет со дня запуска Шатурской государственной районной электростанции и 90 лет с момента основания учебного заведения.

Участники выступили с докладами об использовании аддитивных технологий в машиностроении, проблемах отрасли, а также особенностях формирования профессиональных компетенций.

Педагоги, которые подготовили учащихся к конференции получили благодарственные письма. Докладчикам выдали сертификаты.