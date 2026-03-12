Сегодня 09:49 Конференция по духовно-нравственному воспитанию прошла в Раменском 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Обсудить совместную работу педагогического сообщества и епархии решили в Раменском. Более 600 участников встречи собрались в ДК имени Воровского.

С приветственным словом на конференции выступил глава Раменского округа Эдуард Малышев. «Нужно внешнее воздействие преподавателей, родителей, священнослужителей, всей образовательной среды. Именно от усилий педагога, воспитателя, священника во многом зависит, кем станут завтра сегодняшние дошколята, школьники, студенты. Поэтому, ориентируясь на наше духовное наследие, бережно сохраняя исторические и культурные подвиги наших предков, мы воспитываем новое поколение добропорядочных граждан и патриотов своей страны», — отметил руководитель муниципалитета.

Духовно-нравственное просвещение ребенка — важная часть образовательного процесса. Тысячи школьников уже познают основы православной культуры. Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел подчеркнул, что в прошлом году Подмосковье стало лидером: почти 97% родителей выбрали модулем для изучения — основы православной культуры.

Такие встречи проводятся регулярно. Участники делятся опытом общения с родителями, проведения мероприятий и методическими рекомендациями. В рамках встречи в фойе ДК имени Воровского были открыты выставка и различные тематические площадки. Например, Музей колокольного искусства Покровского храма села Игумново дал гостям услышать глас колоколов. После докладов гостям сделали творческий подарок — на сцене выступил детский хор «Юность России».