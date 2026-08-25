Конференция по духовно-нравственному воспитанию детей прошла в Дмитрове

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» прошла конференция, посвященная взаимодействию церкви, общественных организаций и муниципалитетов в сфере духовно-нравственного воспитания детей. Одной из главных тем встречи стали Влахернские образовательные чтения, которые в этом году пройдут в 11-й раз.

Конференция состоялась в рамках соглашения между региональным отделением «Союза православных женщин» Московской области и епархиями Московской митрополии Русской Православной Церкви при поддержке администрации Дмитровского муниципального округа и Сергиево-Посадской и Дмитровской епархии.

В Дмитров приехали представители духовенства Сергиево-Посадской, Коломенской, Балашихинской, Одинцовской и Подольской епархий, а также руководители и представители администраций муниципалитетов северного Подмосковья.

Участники обсудили совместную работу Церкви, общественных организаций, образовательных учреждений и учреждений культуры. В центре внимания были современные подходы к патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей, а также просветительские и благотворительные проекты.

Одним из примеров такого взаимодействия стали Влахернские образовательные чтения. Проект стартовал в Дмитровском округе 11 лет назад и сегодня объединяет школы, детские сады, учреждения культуры и социальной сферы.

Иеромонах Андрей (Коробков) отметил, что проект востребован и в этом году может расширить географию участников за счет представителей других муниципалитетов и благочиний Московской области.

«Сегодня это уже большой просветительский форум, в рамках которого проходят разные мероприятия. И мне хочется, чтобы семя Влахернских образовательных чтений прорастало по всему Подмосковью», — сказала председатель регионального отделения «Союза православных женщин» Московской области Светлана Тягачева.

Она также представила новый проект организации — хор «Союза православных женщин», который исполнил для участников конференции несколько музыкальных произведений.

От имени главы Дмитровского округа Михаила Шувалова гостей поприветствовала заместитель главы округа Ирина Костышина. Она пригласила участников на XI Влахернские образовательные чтения, открытие которых состоится 14 октября.

По словам Михаила Шувалова, за 11 лет проект вырос из окружной инициативы в масштабную площадку, объединяющую детей, педагогов, учреждения культуры и социальной сферы, общественные организации и духовенство.