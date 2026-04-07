Конференция по детской офтальмологии пройдет в медцентре Рошаля 10 апреля

В Московской области пройдет конференция, посвященная современным подходам в детской офтальмологии. Площадкой для встречи специалистов станет Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля.

В медицинском учреждение уже второй раз проведут форум «Взгляд в будущее. Детская офтальмология сегодня». Одной из ключевых особенностей мероприятия останется формат «живой хирургии», позволяющий врачам наблюдать за операциями в режиме реального времени.

«В этом году программа живой хирургии включает три показательных вмешательства: сложная микрохирургическая операция у пациента первых лет жизни; коррекция птоза по авторской методике, разработанной нашими специалистами; эндоскопическое вмешательство на слезоотводящих путях, демонстрирующее возможности высокоточной хирургии», — отметил главный внештатный детский специалист-офтальмолог Московской области Леонид Кононов.

Мероприятие объединит врачей и ведущих экспертов не только из России, но и из-за рубежа.

Помимо практической части, участникам предложат обсудить широкий круг профессиональных вопросов — от методов сдерживания развития близорукости у детей до внедрения новых лекарственных решений в педиатрическую офтальмологию.

Центр имени Л. М. Рошаля сегодня играет ключевую роль в системе детского здравоохранения Подмосковья, выступая координатором профильных учреждений региона.

Здесь сосредоточены специалисты из разных областей медицины — от хирургии и диагностики до реабилитации. Медицинскую помощь в учреждении оказывают почти по 30 направлениям.