Конференция по детской эндокринологии прошла в центре имени Рошаля в Красногорске

Первая в Подмосковье конференция по детской эндокринологии прошла в Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля. Участниками мероприятия в Красногорске стали свыше 350 специалистов.

Конференцию посетили также заместитель министра здравоохранения Подмосковья Елена Зинатулина и главный детский эндокринолог Минздрава России Валентина Петрокова. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы детской эндокринологии: тиреоидологию, сахарный диабет, патологии полового развития, а также примеры мультидисциплинарного лечения детей с эндокринными заболеваниями.

«Коллеги ознакомились с современными подходами к терапии и нюансами ведения детей с синдромами Прадера-Вилли и Холла-Хиттнера. В гибридном формате к мероприятию подключились специалисты из разных регионов России», — рассказала главный внештатный детский эндокринолог Подмосковья Валентина Шестерикова.

Врач отметила, что такие конференции позволяют специалистам обмениваться опытом и формировать единые стандарты помощи детям с эндокринными патологиями.

«Для Подмосковья это особенно важно — мы создаем среду, где каждый ребенок может получить помощь высокого уровня», — добавила Валентина Шестерикова.

Напомним, что Детский клинический центр имени Леонида Рошаля координирует работу всех детских учреждений Подмосковья. Медицинскую помощь здесь оказывают по 28 профилям.