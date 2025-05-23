Конференция по детской анестезиологии и реанимации прошла в медцентре Рошаля

Первая в Подмосковье научно-практическая конференция «Детская реанимация — 2025: современные подходы и новые горизонты» прошла 23 мая в центре имени Л. М. Рошаля. На мероприятии присутствовали свыше 150 специалистов из разных регионов России, а еще более 500 присоединились онлайн.

В рамках конференции участники обсудили ключевые вопросы детской анестезиологии и реаниматологии, использование цифровых технологий и современных подходов к лечению сепсиса и полиорганной недстаточности.

«Среди докладчиков и участников были представлены не только специалисты Московской области, но и эксперты из Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга и Чеченской Республики. Гибридный формат мероприятия позволил объединить ведущих специалистов со всей страны», — подчеркнула главный врач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Она также напомнила, что в успешной работе любого реанимационного отделения большую роль играет средний медицинский персонал. В рамках конференции была организована отдельная секция, посвященная деятельности этих специалистов.