Конференция по безопасности на ЕГЭ и ОГЭ прошла в Подмосковье

В Министерстве образования Московской области прошло совещание, на котором обсудили, как обеспечить безопасность при проведении ЕГЭ и ОГЭ. На встречу приехали руководители муниципальных управлений образования.

Главной темой стала организация работы на местах и взаимодействия между разными службами для проведения экзаменов. Руководитель управления, отвечающего за итоговую аттестацию, Елена Оброскова рассказала, как прошла экзаменационная кампания в 2024 году с точки зрения соблюдения всех мер безопасности.

Заместитель министра образования Подмосковья Анна Гребцова подняла вопросы, связанные с профильным обучением в старших классах, и дала рекомендации по приему в 10-й класс.

По итогам обсуждения участникам дали советы, как лучше организовать экзамены в следующем году. Важно, чтобы ЕГЭ и ОГЭ прошли спокойно, четко по расписанию и без нарушений.