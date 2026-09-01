Конференция педагогов прошла в Воскресенске

По итогам 2026 года лицей имени Стрельцова вошел в тройку лучших школ Московской области. Директор лицея Андрей Копцов отметил, что в основе успеха — математическое и естественно-научное образование, повышение среднего балла на экзаменах и рост числа призеров олимпиад. В этом году в лицее открыты восемь классов математической направленности, включая два первых.

Глава округа Алексей Малкин вручил благодарственные письма педагогам, чьи выпускники получили 100 баллов на ЕГЭ, а также подготовившим победителей и призеров олимпиад. В этом году рекордное число: 61 победитель и 329 призеров.

Лауреат конкурса «Учитель года Подмосковья — 2025» Данила Борисов отметил, что в новом учебном году на первый план выходит психологическая поддержка учеников.

Также важным направлением остается наставничество: в «Москворецкой гимназии» с этого года будут работать четыре молодых специалиста, за каждым закрепят наставника. Начальник управления образования Ирма Письменная подчеркнула, что у округа более 16 тысяч причин идти вперед и строить «Школу будущего».