Конференция педагогов прошла в Лобне

Традиционное августовское мероприятие провели 31 августа. Участники подвели итоги прошлого учебного года, наградили лучших педагогов и наметили задачи на предстоящий сезон.

В конференции приняли участие депутаты Государственной думы Ирина Роднина и Денис Кравченко, депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков и глава округа Анна Кротова.

В новом учебном году предстоит реализовать проекты по развитию математического образования, усилению профилизации старшей школы и внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс.

Анна Кротова отметила, что учителя и воспитатели готовы к новому учебному году с профессионализмом, энергией и любовью к детям. В округе работают 617 учителей и 288 воспитателей, в этом году к коллективам присоединились 19 новых педагогов. Профильные и математические классы открыты во всех школах.

Результаты выпускников подтверждают высокий уровень подготовки: из 459 выпускников 350 поступили в вузы, 106 — в колледжи. Один выпускник стал мультистобалльником, набрав 100 баллов по двум предметам, 25 выпускников набрали более 96 баллов, а 82 человека — более 90.

На региональном этапе всероссийской олимпиады 205 участников из Лобни, 57 — призеры. В заключительном этапе участвовали два школьника, один из них стал призером. Лицей муниципалитета вновь вошел в топ-100 лучших школ Подмосковья.