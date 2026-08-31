Конференция педагогов прошла в Дмитрове

На ежегодном мероприятии обсудили планы на новый учебный год. Участие приняли глава округа Михаил Шувалов, депутаты Государственной думы и Московской областной Думы, а также руководители образовательных учреждений.

Главный вектор работы остается неизменным: движение к успеху каждого ученика и учителя, повышение качества образования.

Михаил Шувалов поблагодарил педагогов за прошлый учебный год и отметил, что школы округа занимают лидирующие позиции в рейтингах Подмосковья и России. В знак признания заслуг он вручил благодарности Министерства образования Московской области учителям, чьи выпускники показали высокие результаты на экзаменах.

Благодарность главы округа получила учитель информатики и математики гимназии «Логос» Виктория Крицкая, а также коллективы гимназии «Логос» и школы № 10. Почетными грамотами отмечены коллективы гимназии «Дмитров», лицея № 4 и Инженерной школы.

Депутат Государственной думы Денис Кравченко подчеркнул, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев высоко оценивает систему образования округа, и пообещал содействие в развитии инфраструктуры и оснащении школ оборудованием. С поздравлениями выступили депутаты Московской областной Думы Марина Шевченко и Александр Орлов.

Ключевым моментом конференции стало выступление эксперта в сфере образования Юрия Ээльмаа. Он представил презентацию на тему «Роль учителя в цифровой среде» и дал практические советы по использованию искусственного интеллекта в обучении. Тему продолжила начальник управления образования округа Татьяна Малинникова.