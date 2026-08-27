Конференция педагогов прошла в Балашихе

Планы по развитию образования в крупнейшем округе Подмосковья прозвучали на традиционной Августовской конференции. Она объединила опытных педагогов, молодых специалистов, их руководство и ветеранов отрасли — всего свыше 1000 человек.

Пленарное заседание прошло в школе № 12 при участии представителей «Единой России». Участники подвели итоги: за последние годы за счет средств областного и муниципального бюджетов открыли 13 новых школ, 19 дошкольных отделений, а 13 учреждений капитально обновили. Это один из приоритетов Народной программы «Единой России».

«Балашиха действительно в числе лидеров образования нашего региона. В этом году мы выпустили 2500 учеников, из них 530 получили медали за успехи в учебе. Это серьезная цифра в рамках нашего региона, она с каждым годом прирастает, в том числе стобалльниками», — прокомментировал председатель Московской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Это только начало. Три новых воспитательно-образовательных комплекса и столько же детских садов в общей сложности на 710 мест возведут до 2030 года в Балашихе. А еще за аналогичный период капитально отремонтируют восемь местных школ и 11 дошкольных отделений.

«Сегодня системе образования уделяется самое пристальное внимание, выделяются огромные средства. Очень важно, что те средства, которые сегодня приходят к нам в сферу, в том числе из регионального, из федерального бюджетов, они приводят не просто к преобразованию наших объектов, а к тому, что повышается качество образования. И, безусловно, это заслуга большой команды», — отметил глава Балашихи и секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.

Работников образования за добросовестный труд наградили почетными знаками, грамотами и благодарственными письмами. Им также напомнили о мерах поддержки, которыми пользуются педагоги в Московской области.

«Конечно, это финансовая поддержка — прежде всего наших молодых учителей, потому что будущее нашего образования за ними. Когда молодой учитель приходит в школу, ему выплачивается в размере 50 тысяч рублей. В дальнейшем, через два года — еще 100 тысяч. Это при условии, что молодой педагог проработает в школе не менее трех лет», — сказал депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Шапкин.

Супруги Алексей и Галина Башковы работают учителями начальных классов в средней школе № 14. На двоих у них больше 38 лет педагогического стажа, причем последние два года накапливают его в Балашихе. Семья переехала сюда из Рязани и снимает жилье, но эти затраты им компенсирует государство. Среди педагогов широко востребована и «Социальная ипотека». Благодаря этой программе Светлана Федотова, которая уже семь лет преподает английский язык в гимназии № 1, обзавелась своей квартирой в центре города.

«Социальную поддержку, которая оказывается педагогам, сложно переоценить, потому что мне она подарила какое-то чувство защищенности на этом непростом рынке недвижимости. Сейчас, я думаю, все это знают. Также у меня тревожность снизилась в каких-то бытовых вопросах и, естественно, у меня появилось больше энергии на учебную и воспитательную деятельность», — поделилась Светлана Федотова.

Всего за последние пять лет поддержку по программе «Социальная ипотека» получили больше 400 подмосковных педагогов. В этом году жилищные сертификаты вручат еще 70 учителям.