Конференция партии «Единая Россия» пройдет в Балашихе 6 ноября

В Балашихе на этой неделе пройдет ежегодная конференция партии «Единая Россия». Накануне состоялось заседание политического совета местного отделения в преддверии этого мероприятия.

В нем поучаствовали первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Лукичев, исполнительный секретарь Ульяна Кондрякова, руководитель фракции Геннадий Попов, а также члены местного политического совета партии.

На встрече рассмотрели и выдвинули кандидатуры в состав местного политического совета. Далее голосование запустят на городской конференции. Она состояится 6 ноября.

«У нас ежегодно проходит городская конференция. На ней планируют быть 214 делегатов. Поэтому в преддверии нее произошла ротация местного политсовета по нормам представительства, он обновляется примерно на 10%. На городской конференции должны будут принять решение — поддержать этих кандидатов или нет. Самое главное, что нас ждет на городской конференции — это отчет секретаря местного отделения партии Сергея Юрова по итогам партийной работы за 2024 год», — отметила Ульяна Кондрякова.

Кроме того, на заседании определились с 22 кандидатурами в делегаты для участия в областной конференции. Она пройдет в Доме правительства Московской области 22 ноября.

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