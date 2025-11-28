Конференция отделения партии «Единая Россия» прошла в Лосино-Петровском

Народные избранники отметили, что за последние несколько лет удалось реализовать инфраструктурные проекты, инициативы в социальной сфере и экономике. Сторонники партии «Единая Россия» подводят итоги за пять лет и запускают обновленную «Народную программу 2.0».

Реализация народных программ — ключевой рабочий инструмент, отметили депутаты. Народные избранники отработали 456 обращений жителей через общественную приемную. Благодаря просьбам удалось привести в порядок школы, детские сады, поликлиники, парки и другие социальные объекты.

Во время мероприятия вручили партийные билеты и утвердили кандидатов, которые отправятся на ХХХ региональную конференцию «Единой России» в составе делегации от Лосино-Петровского.

«У нас сейчас по всей Московской области проходят партийные конференции. Главная их цель — формирование народной программы „Единой России“. Мы видим, какие изменения произошли на деле в нашем городском округе. Не сомневаюсь, что и каждый житель видит их и пользуется — будь это небольшая дорожка или большая поликлиника», — отметил в ходе своего выступления на конференции депутат Госдумы Александр Толмачев.

В администрации Лосино-Петровского отметили, что народные избранники будут выполнять намеченные цели и делать жить в Лосино-Петровском комфортной и благополучной.