Конференция отделения «Единой России» прошла в Коломне

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Коломна Александр Гречищев выступил с отчетом о работе в текущем году. По его словам, в Московской области реализуют 21 партийный проект.

У каждой из программ своя миссия — развитие инфраструктуры, повышение доступности медицинских услуг, патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение исторического наследия. Особое внимание руководитель муниципалитета уделил проектам, направленным на поддержку участников СВО и их семей, а также на адаптацию ветеранов боевых действий.

«С начала спецоперации вместе с администрацией, жителями и предпринимателями мы собрали и направили на фронт более 200 тонн гуманитарных грузов, в том числе маскировочные сети, бытовые принадлежности, медикаменты, стройматериалы, а также автомобили, средства обнаружения дронов, дизель-генераторы и многое другое. Помощь нашим защитникам нужна не только на фронте. Важны меры поддержки. Сейчас в Подмосковье их более 70. Важной особенностью адаптации вернувшихся бойцов являются медицинская и психологическая реабилитация, профессиональная переподготовка, помощь с трудоустройством», — рассказал Александр Гречищев.