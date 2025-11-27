Конференция отделения «Единой России» прошла в Коломне
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Коломна Александр Гречищев выступил с отчетом о работе в текущем году. По его словам, в Московской области реализуют 21 партийный проект.
У каждой из программ своя миссия — развитие инфраструктуры, повышение доступности медицинских услуг, патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение исторического наследия. Особое внимание руководитель муниципалитета уделил проектам, направленным на поддержку участников СВО и их семей, а также на адаптацию ветеранов боевых действий.
«С начала спецоперации вместе с администрацией, жителями и предпринимателями мы собрали и направили на фронт более 200 тонн гуманитарных грузов, в том числе маскировочные сети, бытовые принадлежности, медикаменты, стройматериалы, а также автомобили, средства обнаружения дронов, дизель-генераторы и многое другое. Помощь нашим защитникам нужна не только на фронте. Важны меры поддержки. Сейчас в Подмосковье их более 70. Важной особенностью адаптации вернувшихся бойцов являются медицинская и психологическая реабилитация, профессиональная переподготовка, помощь с трудоустройством», — рассказал Александр Гречищев.
Партийные проекты затрагивают все сферы жизни округа. В сфере здравоохранения ведут работу по привлечению специалистов, в образовании — по строительству и ремонту учреждений. За последнее время удалось преобразить немало общественных территорий: карьер «Западный», парк 50‑летияОктября, городские скверы и Каштановую аллею. Сейчас активные работы идут в сквере «Блюдечко», а в планах — благоустройство набережной Дмитрия Донского и Мемориального парка.
Александр Гречищев также рассказал о положении дел в социальной сфере. «На сегодняшний день 100 тысяч жителей нашего округа пользуются мерами соцподдержки, а 2 тысячи человек получают государственную социальную помощь. В начале года мы выдали жилищные сертификаты на право получения социальной выплаты на приобретение жилья трем коломенским семьям. Сейчас все они уже справили новоселье в собственных квартирах. В этом году обладателями собственного жилья станут и 42 человека из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — сообщил глава Коломны.
На конференции наиболее отличившиеся члены партии получили благодарственные письма и награды. Кроме того, в местный политсовет в порядке ротации были избраны два новых участника: директор школы № 14 Дмитрий Ушаков и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев.