Конференция онкологов началась в Подмосковье

В Доме Правительства Московской области началась VI конференция онкологов и Ассоциации организаторов здравоохранения в этой сфере. За два дня врачи обсудят, как выявлять заболевания на ранних этапах, как правильно организовать лечение и другие актуальные вопросы.

«VI Конференция онкологов Московской области и Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии приурочена к 80-летию онкологической службы. За это время коллеги проделали колоссальную работу. В том числе, в регионе удалось повысить 5-летнюю выживаемость пациентов с онкологическим заболеванием до 61%, выявляемость заболеваний на ранней стадии составляет 62%, внедряются новые методики лечения, вводится в работу современное оборудование», — отметил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Организаторами мероприятия стали правительство и Минздрав Подмосковья, областной онкодиспансер, МОНИКИ имениВладимирского, Клуб онкологов Московской области и другие медицинские организации.