Конференция об особенностях образования детей с ОВЗ прошла в Подмосковье

Представители Министерства образования Московской области провели встречу с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. Они обсудили актуальные вопросы организации комфортных условий обучения ребят.
В пресс-службе ведомства сообщили, что в рамках встречи также подняли вопросы открытия коррекционных классов, оказание адресной помощи в разработке индивидуальных образовательных маршрутов и возможность посещения детьми различных секций.
Родителям разъяснили процедуру участия детей с ОВЗ во Всероссийских проверочных работах и государственных экзаменах. Все участники отметили значимость подобных встреч, так как они способствуют улучшению взаимодействия между системой образования, родителями и учащимися.
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