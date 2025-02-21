Конференция об особенностях образования детей с ОВЗ прошла в Подмосковье

Представители Министерства образования Московской области провели встречу с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. Они обсудили актуальные вопросы организации комфортных условий обучения ребят.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в рамках встречи также подняли вопросы открытия коррекционных классов, оказание адресной помощи в разработке индивидуальных образовательных маршрутов и возможность посещения детьми различных секций.

Родителям разъяснили процедуру участия детей с ОВЗ во Всероссийских проверочных работах и государственных экзаменах. Все участники отметили значимость подобных встреч, так как они способствуют улучшению взаимодействия между системой образования, родителями и учащимися.