Конференция об инклюзивной туристической среде пройдет в Подмосковье 26 ноября

Конференция «Безграничное Подмосковье: развитие инклюзивной туристической среды» пройдет 26 ноября. Участники обсудят вопросы развития доступного туризма, обменяются опытом и предложат решения, которые помогут сделать путешествия комфортными для всех категорий граждан, включая людей с инвалидностью. Встречу организует Министерство культуры и туризма Московской области.

Программа включает несколько пленарных сессий. Они будут посвящены государственным мерам поддержки в сфере инклюзивного туризма, стандартам обслуживания гостей с особыми потребностями, а также ожиданиям самих туристов.

В числе выступающих — заместитель министра культуры и туризма Подмосковья Мария Баюх, а также представители туристической отрасли, благотворительных фондов и общественных организаций: Антон Тимкин, Лилия Цыганкова, Юлия Демиденко, Игорь Гундеров и эксперт по доступной среде Надежда Штрекер.

Спикеры представят доклады о развитии инклюзивной инфраструктуры, особенностях приема гостей с инвалидностью и о том, как создание доступной среды становится конкурентным преимуществом для туристической индустрии региона.