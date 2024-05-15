Конференция о ведении бизнеса в ОАЭ пройдет в Подмосковье 23 мая | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 14:17 Конференция о ведении бизнеса в ОАЭ пройдет в Подмосковье 23 мая Unsplash

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Предпринимателей Подмосковья пригласили на круглый стол о ведении бизнеса в ОАЭ и странах Персидского залива. Конференция пройдет 23 мая в бизнес-центре «Кубик» в Красногорске.

Организатором круглого стола выступит Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Цель конференции — информирование подмосковных компаний о возможностях работы с Объединенными Арабскими Эмиратами, а также презентация Евразийского торгово-промышленного хаба.

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Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке до 22 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности развития импортозамещения в регионе. Несмотря на сложные внешние вызовы, в области строят новые производства. Уже реализовали 77 проектов, еще 84 — сейчас в работе.

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