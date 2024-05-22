Конференция о современном образовании прошла в ГСГУ в Коломне

Научная конференция о развитии педагогических идей в современном образовании прошла в ГСГУ в Коломне. В ней приняли участие специалисты из России, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, конференцию посвятили Году семьи. На ней собрались более 130 молодых преподавателей.

Участники обсудили актуальные вопросы современного образования. В том числе влияние родителей на образ жизни детей, патриотическое воспитание и цифровизацию педагогики.

«Доцент кафедры педагогики Мария Кадыкова отметила, что конференция вызывает интерес не только в России, но и за рубежом, а рассматриваемые проблемы свидетельствуют о том, что российская молодежь является думающей, любознательной и интересующейся педагогической наукой», — добавили в ведомстве.

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