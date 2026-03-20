Конференция о развитии экспорта пройдет в Балашихе 24 марта

Бизнес-омбудсмен Подмосковья проведет тематическую конференцию с предпринимателями в Балашихе 24 марта. Участники обсудят вопросы развития экспорта и международного партнерства.

В мероприятии примут участие исполняющий обязанности уполномоченного Наталья Чудакова, президент союза Балашихинская ТПП и руководитель общественной приемной Анатолий Шестаков, а также около 40 предпринимателей.

Деловая встреча начнется в 09:30 на базе East Gate Hotel.

«Каждое наше мероприятие — это не просто встреча предпринимателей.

Это живая площадка, где рождаются партнерства, идеи и решения, которые помогают бизнесу расти», — отметили организаторы.

На встрече обсудят вопросы внешнеэкономической деятельности, международных расчетов, логистики и нынешней экономической ситуации.