Конференция о наставничестве в образовании прошла в Красногорске

Межмуниципальная педагогическая конференция «Наставничество — ключ к профессиональному росту молодого специалиста» прошла в Красногорской гимназии № 2. В конференции участвовали методисты и учителя из Красногорска и Власихи.

Участники обсудили опыт реализации программ наставничества в образовательных учреждениях и посетили мастер-класс по решению педагогических задач. Также мололдые специалисты поделились своими успехами и трудностями.

«Особое внимание было уделено обмену опытом между наставниками и молодыми специалистами, что позволило участникам получить новые знания и укрепить профессиональные связи», — рассказали в областном Минобразования.

Гимназия № 2 второй год становится стажировочной площадкой для программы наставничества. Туда уже трудоустроились учителями 18 выпускников.

Мероприятие организовала Межмуниципальная эффективная методическая служба Красногорска. Молодые специалисты Подмосковья получают поддержку в рамках регионального проекта «Эффективная методическая служба».