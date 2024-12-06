Конференция о генной терапии редких заболеваний кожи прошла в НИКИ детства

Конференция на тему генной терапии в лечении редких заболеваний кожи прошла в НИКИ детства. Специалисты обсудили современные подходы в диагностике и сопровождении пациентов.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, ранее врачи лечили такие заболевания при помощи симптоматической терапии. В ней использовались перевязочные средства для защиты кожи. Теперь им стали доступные новые методики.

«Это метод лечения, при котором используются препараты, направленные на конкретные молекулы или мишени в организме. Чтобы врачи могли уверенно применять этот подход в своей практике, мы регулярно проводим конференции и создаём обучающие материалы», — рассказала директор учреждения Нисо Одинаева.

Препараты имеют сложную технику смешивания и нанесения, поэтому их использование требует особых знаний. Для эффективного лечения в НИКИ прошла тематическая конференция. Для медиков провели мастер-классы по использованию сетчатых повязок с силиконовым покрытием. Пациенты смогут получать их с 2025 года.

«Мы верим, что серьезные проблемы с кожей у наших маленьких пациентов останутся в прошлом», — отметила руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства Ольга Орлова.

Первые пациенты получат инновационное лечение в начале 2025 года. Терапию планируют использовать более чем для 150 человек из 65 регионов.