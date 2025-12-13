Конференция «Налоговая реформа 2.0» прошла в Подольске
В Подольске состоялась традиционная конференция на тему налоговой реформы 2026 года, которая затронула ключевые изменения и их влияние на бизнес. Мероприятие прошло в День Конституции и было организовано при поддержке «Опоры России» и налоговой инспекции № 5.
На конференции практикующий бухгалтер Елена Вербовская подробно рассказала о законопроекте, который в первую очередь касается малого и среднего бизнеса. Она отметила изменения в упрощенной системе налогообложения и понижение лимитов, а также влияние реформы на предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения.
Участникам конференции дали рекомендации по подготовке к новым налоговым реалиям, а также обсудили возможные риски и изменения, которые их ожидают. Первый заместитель председателя совета депутатов Подольска Евгений Патрушев подчеркнул важность налоговых отчислений для бюджета муниципалитета, отметив, что успешное развитие округа зависит от поддержки предпринимателей.
Конференция собрала около 100 участников, и подобные встречи становятся в Подольске уже традиционными, способствуя обмену опытом и решению актуальных вопросов бизнеса.