Конференция «Налоговая реформа 2.0» прошла в Подольске

В Подольске состоялась традиционная конференция на тему налоговой реформы 2026 года, которая затронула ключевые изменения и их влияние на бизнес. Мероприятие прошло в День Конституции и было организовано при поддержке «Опоры России» и налоговой инспекции № 5.

На конференции практикующий бухгалтер Елена Вербовская подробно рассказала о законопроекте, который в первую очередь касается малого и среднего бизнеса. Она отметила изменения в упрощенной системе налогообложения и понижение лимитов, а также влияние реформы на предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения.

Участникам конференции дали рекомендации по подготовке к новым налоговым реалиям, а также обсудили возможные риски и изменения, которые их ожидают. Первый заместитель председателя совета депутатов Подольска Евгений Патрушев подчеркнул важность налоговых отчислений для бюджета муниципалитета, отметив, что успешное развитие округа зависит от поддержки предпринимателей.