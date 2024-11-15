Конференция на тему здорового образа жизни прошла в Богородском округе

Муниципальная конференция старшеклассников «Мы за здоровый образ жизни!» прошла в Центре образования «Богородский». Школьники встретились с экспертами, поучаствовали в выступлениях агитбригад и обсуждениях на темы здоровья и своего будущего.

В конференции приняли участие эксперты: представители правоохранительных, надзорных органов, медицинских учреждений, а также организаций дополнительного образования.

Школьники центров образования округа встретились с экспертами в области комплексной профилактики негативных социальных явлений, увидели выступление лучших агитбригад, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Также ребята приняли участие в обсуждении тем внимательного отношения к собственному здоровью и планированию своего будущего.

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