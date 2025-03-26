Конференция на тему оценки качества образования в вузах прошла в Красногорске

В Московском областном филиале Президентской академии организовали первую в этом году конференцию, которую посвятили теме независимой оценки качества образовательной деятельности в вузах. Свыше 130 высших учебных заведений России присоединились к мероприятию в онлайн-формате.

Спикерами конференции выступили представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Общественного совета при Минобрнауки России и организации-оператора ООО «Верконт Сервис». На встрече обсудили главные аспекты оценки качества образования в вузах, особенности процедуры в этом году, а также итоги первых проверок. Участники мероприятия и представители средств массовой информации смогли задать все интересующие вопросы.

Директор Московского областного филиала Президентской академии, доктор юридических наук, профессор Арташес Арсенян подчеркнул, что вуз одним из первых в 2025 году успешно прошел процедуру оценки.

«В филиале академии в Красногорске создали комфортные условия для ведения образовательной деятельности, которые соответствуют самым современным требованиям», — пояснил он.