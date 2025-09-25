Конференция на тему наставничества в медицине прошла в Подмосковье

Конференция на тему успешного наставничества в медицине прошла в Подмосковье. В детском медцентре Рошаля встретились более 300 медиков, еще 500 присоединились онлайн. Они смогли обменяться опытом и обсудить успешные практики.

В ходе конференции прошла дискуссионная часть, где эксперты смогли обсудить изменения в законодательстве, которые регулируют наставническую работу, а также программы повышения квалификации. Участники рассмотрели успешные примеры внедрения и развития таких практик.

Заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин напомнил, что в Московской области трудятся тысячи медицинских специалистов.

«Важно, что в Подмосковье действует программа наставничества, в рамках которой за каждым молодым сотрудником закрепляется более опытный коллега, который помогает погрузиться в профессию», — сказал он.

Спикерами конференции стали наставники, руководители и представители медицинских учреждений.