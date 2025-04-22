В Институте биофизики клетки РАН и Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино открылась 28-я школа-конференция молодых ученых «Биология — наука XXI века». Это знаковое мероприятие ежегодно объединяет сотни студентов, аспирантов и научных сотрудников из разных уголков России и мира.

Участники приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Якутска и других городов, а также из Беларуси, Бенина и Китая. На конференции работают восемь секций, охватывающих такие направления, как молекулярная биология, нейробиология, экология, микробиология, биомедицина и цифровизация здравоохранения.

Особое внимание уделено практическому обучению: для участников подготовлено 18 мастер-классов. Молодые ученые смогут освоить навыки выделения ДНК и РНК, работы с лабораторными животными, использования флуоресцентных сенсоров и даже подачи патентных заявок.

Доклады участников представлены как в устной форме, так и в формате постеров. Конференция становится не только площадкой для обмена знаниями, но и местом для установления научных контактов и начала совместных исследований.

Организаторами мероприятия выступили Пущинский научный центр биологических исследований РАН, Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Институт белка РАН.