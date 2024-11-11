Конференция местного отделения партии «Единая Россия» прошла в Можайске

На конференции местного отделения партии «Единая Россия» в Можайске был представлен отчет о деятельности за год и определены приоритетные задачи на ближайшее будущее. Одним из ключевых направлений работы партии остается реализация Народной программы.

За три года действия программы выполнены все пожелания и обращения жителей, и партия продолжает принимать новые.

В ходе конференции депутаты, активные жители и руководители предприятий были отмечены грамотами и благодарственными письмами от Московского областного регионального отделения партии за участие в мероприятиях, поддерживающих специальную военную операцию.

Депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова и член местного политического совета Николай Зацепин вручили партийные билеты новым членам организации. Первый заместитель секретаря местного отделения партии Можайского городского округа Лидия Афанасьева поздравила новых членов. «Приятно видеть в наших рядах новые молодые лица. Уверена, ваша активная позиция будет полезна деятельности партии», — подчеркнула она.

На сегодняшний день местное отделение насчитывает 563 партийца и 188 сторонников, что свидетельствует о стабильном росте и укреплении позиций партии в регионе.

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