Конференция местного отделения партии «Единая Россия» прошла в Луховицах

В Луховицах реализовали 13 федеральных и два муниципальных партийных проекта. Так, в округе благоустроили парк имени Ивана Воробьева: на месте пустыря там возвели сцену и трибуну на 490 человек, построили веревочный городок, теннисный корт, баскетбольную и волейбольную площадки, всесезонную тюбинговую горку, скейт-парк.

Как рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин, капитальный ремонт Белоомутской школы № 2 — один из важнейших партийных проектов, который планируют реализовать в 2025 году.

«У нас большие планы на следующий год, мы придем с капитальным ремонтом в нашу заокскую зону: это прежде всего Белоомутская школа № 2, она находится на территории военной части», — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

На мероприятии затронули также тему поддержки военнослужащих. С начала специальной военной операции из Луховиц в новые регионы и на фронт отправили более 400 тонн гуманитарной помощи. Активисты «Молодой Гвардии» изготавливают окопные свечи и плетут маскировочные сети.

«Мы помогаем мобилизованным, семьям мобилизованных. К примеру, в зимний период, у нас будет уборка снега, а летом мы можем копать картошку, сажать цветы, помогать в уборке дома», — поделилась активистка «Молодой Гвардии Единой России» Кристина Денисова.