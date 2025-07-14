Конференция местного отделения «Единой России» прошла во Фрязине

Первый этап XXIII конференции отделения всероссийской политической партии был посвящен итогам предварительного голосования. Оно показало высокий уровень вовлеченности жителей наукограда и ответственности партийных активистов.

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной думы Александр Толмачев и Московской областной думы Михаил Ждан. Гостем конференции также стал почетный гражданин городского округа, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, заслуженный работник образования Подмосковья Иван Жучков.

Глава Фрязина Дмитрий Воробьев подчеркнул, что главной целью является стабильное развитие, социальная справедливость и повышение качества жизни каждого жителя наукограда. «Уверен, что совместная работа на благо городского округа Фрязино будет продолжена, а поставленные задачи — выполнены», — сказал руководитель муниципалитета.

Конференция стала важным этапом в подведении итогов предварительного голосования.