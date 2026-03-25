Конференция к 65-летию центра профпатологии прошла в МОНИКИ

В МОНИКИ состоялась конференция, посвященная 65-летию центра профпатологии Подмосковья. За год там прошли осмотры 4,8 тысячи человек, работающих во вредных условиях, а также имеющих стаж от пяти лет.

Как рассказали в региональном Минздраве, подмосковный центр — один из лучших в стране. В нем проводят диагностику заболеваний, которые могут возникнуть у человека в связи с его профессиональной деятельностью.

Так, за год обследования прошли 4,8 тысячи человек. Из них 46 получили лечение в стационаре. Было проведено 59 экспертиз для определения связи хронических заболеваний с профессией и 258 экспертиз профессиональной пригодности.