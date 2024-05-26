Конференция «Хирургическая инфекция и сепсис — 2024» состоялась в Подмосковье на базе Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского (НМИЦ ВМТ). В ходе мероприятия российские военные медики поделились с представителями Белоруссии, КНР, Кубы, Лаоса и Вьетнама успешным опытом лечения сепсиса при боевых действиях, основываясь на опыте СВО.

Начальник НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского генерал-майор медицинской службы Александр Есипов рассказал, что в странах, чьи представители прибыли на конференцию, преобладает другой подход к сепсису. При этом там упор делается на лечении заболевания в мирное время, когда военные медики России специализируется немного на другом.

«А мы им говорим, что антибиотикотерапия в тупике, потому что идет резистентность микробов. Чтобы решить эту проблему, нужны общие усилия смежных специалистов: физиков, химиков, микробиологов, медиков. Тогда она будет решена. Мы им больше даем, показываем», — поделился Есипов.

Он добавил, что после завершения конференции будет составлен общий протокол, который получат все участники.

Кроме того, центр занимается ожоговым сепсисом. По словам Есипова, это очень тяжелые заболевания и самая сложная категория больных.

«Но благодаря совместным усилиям всей отечественной медицины имеем высокую степень выздоровления», — заключил он.

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