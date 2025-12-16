Конференция «Город и монастырь» прошла в Сергиевом Посаде

Современную архитектуру православного духовного центра и тенденции развития храмового зодчества в XXI веке обсудили на тематическом мероприятии в Сергиевом Посаде. Участниками стали профильные эксперты.

На одной из секций поговорили о интеграции храмовой архитектуры в современную городскую среду. Об опыте работы с историческим наследием Соловецкого архипелага рассказал заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Олег Рыжков. Он пояснил, как специалисты прошлого столетия смогли гармонично вписать новые постройки в сложившуюся монастырскую среду.

Также на конференции выступил архитектор Филипп Якубчук. Участники сошлись во мнении, что Сергиев Посад играет особую роль в развитии православной архитектуры. Кроме того, он может стать площадкой для формирования новых подходов в российских городах с религиозными доминантами.