Конференция Федерации спорта лиц с ПОДА прошла в Подольске

Во Дворце культуры «Октябрь» состоялась очередная отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На заседании избрали состав рабочей группы на ближайшие четыре года.

Третье место в общем зачете и 12 медалей завоевали российские спортсмены на Паралимпийских играх 2026 года, которые завершились в Италии. Этот результат стал возможен благодаря усердной работе и поддержке Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА.

На конференцию приехали делегаты из более чем 60 субъектов России. Среди них — бронзовый призер Паралимпийских игр Елена Крутова, которую вместе с другими почетными гостями избрали в рабочий президиум. Она еще раз подчеркнула достижения паралипийской сборной России.