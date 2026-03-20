Конференция Федерации спорта лиц с ПОДА прошла в Подольске
Во Дворце культуры «Октябрь» состоялась очередная отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На заседании избрали состав рабочей группы на ближайшие четыре года.
Третье место в общем зачете и 12 медалей завоевали российские спортсмены на Паралимпийских играх 2026 года, которые завершились в Италии. Этот результат стал возможен благодаря усердной работе и поддержке Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА.
На конференцию приехали делегаты из более чем 60 субъектов России. Среди них — бронзовый призер Паралимпийских игр Елена Крутова, которую вместе с другими почетными гостями избрали в рабочий президиум. Она еще раз подчеркнула достижения паралипийской сборной России.
«Я думаю, вся страна и весь мир следили и, наверное, были поражены результатом, потому что когда команда из шести спортсменов занимает третье общекомандное место и приносит такое количество медалей, это действительно радость и гордость», — сказала Елена Крутова.
В ходе конференции президент Всероссийской Федерации спорта лиц с ПОДА Андрей Строгин вручил благодарности отличившимся коллегам. Также были подведены итоги работы за отчетный период и определены задачи на предстоящие годы.