Сегодня 13:23 Конференция для родителей детей с ОВЗ прошла в Чехове 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

Дети

Чехов

Инвалиды

Встречи с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, проводятся в Подмосковье на регулярной основе. Одним из таких мероприятий стал круглый стол, который состоялся в Чехове.

По поручению вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болотаевой представители министерства социального развития совместно с органами образования, здравоохранения и социальной защиты в режиме диалога обсуждают все насущные вопросы, касающиеся поддержки этой группы населения.

«Каждый приносит свой вопрос и получает ответ. Думаю, что эта практика обязательна. Потому что только через диалог и коммуникацию можно понять, какие проблемы есть, и начать хоть потихонечку их решать», — рассказала председатель чеховского отделения «Союз женщин России» Екатерина Голяк.

Основной целью таких мероприятий является разъяснение изменений в законодательстве по тем направлениям, которые касаются детей с ограниченными возможностями здоровья. Чаще всего люди интересуются условиями оформления инвалидности и обеспечения средствами реабилитации, задают вопросы по поводу образования для детей с ОВЗ, улучшения жилищных условий. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».