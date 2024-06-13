Конференция для предпринимателей в сфере медицины пройдет в Подольске 14 июня

Фото: Unsplash

Подмосковных предпринимателей пригласили на конференцию «Порядок урегулирования конфликта в сфере медицинского бизнеса». Ее проведут 14 июня в Подольске по инициативе общественной приемной бизнес-омбудсмена региона.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, президент Ассоциации юристов медицинских клиник Ирина Клопова расскажет предпринимателям о способах урегулирования конфликта, финансовых рисках медорганизаций и многом другом.

О контрольно-надзорных мероприятиях Роспотребнадзора участникам встречи расскажет заместитель начальника подольского территориального отдела ведомства Оксана Митькина.

Кроме того, представитель прокуратуры приведет примеры обращений жителей о некачественно оказанных услугах.

Зарегистрироваться на конференцию можно по телефону 8-910-494-56-39.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Перерекламированный танк. Зачем США собрались модернизировать Abrams

Музыкант из Москвы отправится в Сербию на Kustendorf CLASSIC

Преображение Красногорска: о подходах к развитию городского округа

Принцесса правых Марин Ле Пен. Десять фактов о главном противнике Макрона

«И облако взяло Его из вида». Как отмечают Вознесение Господне

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте