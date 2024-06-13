Конференция для предпринимателей в сфере медицины пройдет в Подольске 14 июня
Подмосковных предпринимателей пригласили на конференцию «Порядок урегулирования конфликта в сфере медицинского бизнеса». Ее проведут 14 июня в Подольске по инициативе общественной приемной бизнес-омбудсмена региона.
Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, президент Ассоциации юристов медицинских клиник Ирина Клопова расскажет предпринимателям о способах урегулирования конфликта, финансовых рисках медорганизаций и многом другом.
О контрольно-надзорных мероприятиях Роспотребнадзора участникам встречи расскажет заместитель начальника подольского территориального отдела ведомства Оксана Митькина.
Кроме того, представитель прокуратуры приведет примеры обращений жителей о некачественно оказанных услугах.
Зарегистрироваться на конференцию можно по телефону 8-910-494-56-39.
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