Конференция для предпринимателей прошла в Балашихе

В Балашихе состоялась конференция, организованная Балашихинской торгово-промышленной палатой совместно с Банком ВТБ. Мероприятие прошло под названием «МСП в период изменений» и было посвящено актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства в условиях предстоящих налоговых и экономических изменений.

В конференции приняли участие предприниматели, руководители МСП, специалисты по продажам, маркетингу и финансам, а также самозанятые и начинающие бизнесмены. В качестве экспертов выступали представители предпринимательской среды, компетентные в вопросах финансов, налогов, партнерства, продаж и маркетинга.

«Только в нашем округе более 30 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса — значимая доля экономики. МСУП часто сложнее адаптироваться к изменениям, поскольку это требует дополнительных затрат и перестройки кадров. Наша задача — поддержать их и объяснить, как сохранить и развить бизнес в новых условиях», — подчеркнул президент Балашихинской ТПП Анатолий Шестаков.

Программа конференции включала лекции и практические сессии по изменениям в налоговом и правовом регулировании МСП в 2026 году, стратегиям устойчивости и адаптации бизнес-моделей, а также современным инструментам развития компаний. Участники познакомились с технологиями искусственного интеллекта и инновационными подходами к продажам и маркетингу.