Конференция для предпринимателей Подмосковья прошла в Химках

Предприниматели Подмосковья обсудили актуальные вопросы ведения внешнеэкономической деятельности в условиях санкционного давления. Эксперты рассказали о новых инструментах банковского сопровождения и мерах поддержки экспорта.

Конференция для предпринимателей на тему «Ведение внешнеэкономической деятельности. Поддержка экспорта» прошла в пресс-центре «Арена Химки». Организаторами выступили ПАО ПСБ, МКУ «Малый бизнес Химки» при поддержке Фонда содействия внешнеэкономической деятельности Московской области.

В рамках встречи обсудили, как оптимизировать банковское обслуживание ВЭД и снизить издержки на фоне санкционных ограничений. Также участникам представили актуальные меры поддержки экспортеров и особенности трансграничных платежей.

«Делаем внешнеэкономическую деятельность максимально доступной и легкой для каждого клиента. Наши тарифы позволяют не ощущать инфляционное давление. Мы продолжаем делать новые маршруты внешнеэкономических платежей — как исходящих, так и входящих. И это сейчас одна из основных наших функций», — отметил Бронислав Трембицкий, руководитель по развитию направления внешнеэкономической деятельности ПСБ.

Ранее в Химках уже проводилась встреча с бизнес-сообществом по теме налоговых изменений, которые вступят в силу в 2025 году. Тогда внимание было уделено упрощенной системе налогообложения, патентам и НДС.