Конференция для иностранных студентов прошла в Химках

В Московском государственном институте культуры в Химках провели конференцию для иностранных студентов «Профессиональный старт в России». Собравшиеся обсудили, как российские вузы помогают ребятам адаптироваться и самореализовываться.

Мероприятие объединило представителей и иностранных студентов Московского государственного института культуры, а также приглашенных экспертов. В их числе — председатель комитета по развитию креативных индустрий «ОПОРА РОССИИ» Московской области Ирина Патрикеева, почетный наставник Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и руководитель международного проекта «БРИКС решения» Светлана Федорова.

Студентам рассказали о карьерных возможностях в России и о том, как можно утроиться на работу по студенческой визе. Помимо этого, ребята узнали о перспективах, которые дает участие во Всероссийской олимпиаде «Я — профессионал», регистрация на которую уже идет и продлится до 11 ноября этого года.

Отметим, что в Московском государственном институте культуры обучаются свыше 200 иностранных студентов. Вуз проводит комплексную работу по их адаптации к учебе и жизни в России.