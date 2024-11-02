Сегодня 12:29 Конференция биотехнологов прошла в Лосино-Петровском 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

Ученые

Лосино-Петровский

Наука

Научная конференция посвящалась 55-летию основания Всероссийского научно-исследовательского и технологического института биологической промышленности. Ее участниками стали ученые, практики и студенты.

Основной темой конференции были научные исследования по биотехнологии и связь с производством. Участники мероприятия считают, что в нынешних условиях антироссийских санкций это направление нужно развивать, как никогда. Гости делились своими разработками по различным направлениям.

«Эта конференция отличается тем, что в прошлом году Министерство сельского хозяйства внесло значительные средства, как интеллектуальные ресурсы, так и материальные, в развитие нашего института. Здесь наша точка роста», — рассказал директор института биологической промышленности Алексей Забережный.

В ходе мероприятия, заместитель главы городского округа Вера Алексеева зачитала поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Лосино-Петровского Сергея Джеглава, а также вручила благодарственные письма лучшим сотрудникам института. В ходе конференции выступили с докладами порядка 30 специалистов. По ее итогам будет опубликован сборник научных трудов. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».