Кондитеры из Ногинска заняли второе место на международном чемпионате

Коллектив из Ногинска взял серебро на международном чемпионате кондитерского искусства в номинации «Праздничный торт». В рамках 30-й специализированной выставки-ярмарки «Продэкспо» и международного хлебного салона прошли соревнования среди сильнейших мастеров из Белоруссии и зарубежья.

Чемпионат проходил в 14 номинациях. Три дня международное жюри оценивало качество представленных работ.

«Наша команда показала, что в Ногинске живут талантливые кондитеры, которые развивают направление этого искусства и идут в ногу со временем», — поделилась участница команды из Ногинска Софья Анохина.

Центральным зрелищем всего мероприятия стал конкурс кондитеров. На нем представили большие праздничные и свадебные торты, целые скульптурные композиции из шоколада и теста, сахарные цветы и 3D-пряники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте туристического портала есть афиша мероприятий, которую пополняют каждый день.

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