Кондитерское производство запустили в Лобне при поддержке властей
Глава города Анна Кротова посетила предприятие, которое открыло собственный цех по выпуску шоколадных изделий. Компания ранее занималась только дистрибуцией, но при поддержке региональных и муниципальных властей решила расширить деятельность.
Строительство производственного цеха началось в 2024 году. В первый год работы здесь планируют выпустить 500 тонн шоколадных изделий, а затем удвоить объем и создать 25 дополнительных рабочих мест. Сейчас на предприятии трудится более 130 сотрудников.
Директор компании Виктор Шиян отметил поддержку города и области: «Мы чувствуем эту поддержку во всем. Возникает множество технических моментов, без которых невозможно обойтись. Плюс поддержка Московской области в виде льготного займа. Это позволяет нам надеяться на успешность проекта».
Сотрудник компании Самат Сафиуллин рассказал о развитии производства: «Я вижу постоянно рост в компании, как в плане технологий, так и в плане направлений. Не стоим на месте, всегда стремимся расширяться, осваивать новые направления. Компания очень развивается, живет».
Депутат Совета депутатов Лобни Оксана Букина подчеркнула: «Мы видим ощутимый реальный результат реализации народной программы партии „Единая Россия“. Это предприятие создает множество рабочих мест для местных жителей, здесь стоит современное оборудование. Все это рядом с нами и прославляет наш город, потому что на коробочках будет написано „сделано в Лобне“.
Всего в Лобне работает более 60 промышленных предприятий. Они привлекают инвестиции, создают рабочие места и осваивают программы импортозамещения, что позволяет городу оставаться одним из динамично развивающихся в Подмосковье.