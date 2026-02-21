Кондитерское производство запустили в Лобне при поддержке властей

Глава города Анна Кротова посетила предприятие, которое открыло собственный цех по выпуску шоколадных изделий. Компания ранее занималась только дистрибуцией, но при поддержке региональных и муниципальных властей решила расширить деятельность.

Строительство производственного цеха началось в 2024 году. В первый год работы здесь планируют выпустить 500 тонн шоколадных изделий, а затем удвоить объем и создать 25 дополнительных рабочих мест. Сейчас на предприятии трудится более 130 сотрудников.

Директор компании Виктор Шиян отметил поддержку города и области: «Мы чувствуем эту поддержку во всем. Возникает множество технических моментов, без которых невозможно обойтись. Плюс поддержка Московской области в виде льготного займа. Это позволяет нам надеяться на успешность проекта».