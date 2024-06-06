Кондитерское производство модернизировали в Химках

Шоколадные конфеты с новыми вкусами – папайи и ананаса – теперь производят на фабрике в Химках. Это стало возможным после приобретения нового оборудования. Его закупили благодаря субсидиям по программе поддержки бизнесменов.

Предприятие выпускает сладости самой разной направленности. Ассортимент широкий: драже и конфеты, фруктовые и классические трюфели. Есть даже шоколад для тех, кто на диете. Качество продукции оценил депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

«Такое разнообразие продукции стало возможным благодаря программе по поддержке малого и среднего бизнеса, которая активно реализуется в Химках. Для предпринимателей доступны федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки. Всего – десятки различных направлений, по которым можно получить помощь для дальнейшего развития бизнеса», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».