Кондитерский комбинат из Подмосковья подписал экспортный контракт в Дубае

Раменский кондитерский комбинат принял участие в международной выставке ISM Middle East в Дубае. Там компания смогла наладить сотрудничество с Fajr al Buhairah Gen. Tr. LLC и подписала экспортный контракт на сумму 10 миллионов рублей.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, на выставке встретились крупные предприятия кондитерской отрасли и торговые ассоциации. Среди них было восемь подмосковных компаний, в том числе «РКК Трейд», где выпускают продукцию под брендом Baker House.

Комбинат смог найти зарубежных партнеров, чтобы освоить новые рынки и наладить экспорт. В результате он подписал контракт на 10 миллионов рублей со стопроцентной предоплатой.

«Покупатель выразил интерес к покупке кондитерских изделий с длительным сроком хранения. Дубайская компания самостоятельно организует транспортировку продукции из Подмосковья», — добавили в министерстве.

Помощь в участии в выставке компании оказал Фонд поддержки экспорта.

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