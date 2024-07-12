Кондитерские предприятия Химок отметили День шоколада

День шоколада отметили производители сладостей в Химках. Шоколатье поделились секретами создания лакомств.

Шоколад из Химок популярен в России и за рубежом. Сладости экспортируют в Белоруссию, Китай, Казахстан, Монголию, Таджикистан, Узбекистан и другие.

Химкинский шоколад изготавливают из какао-бобов премиум класса. Работа на предприятиях идет непрерывно: ежедневно выпускают порядка 20 тысяч плиток шоколада.

«Сначала мы начали изготавливать начинки, глазури. Постепенно расширялись. Потом закупили линию по производству конфет, а в дальнейшем и шоколада», — рассказала руководитель отдела продаж предприятия по производству шоколада Аделя Вильданова.

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